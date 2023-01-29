Подоляк заявил, что Киев приветствует атаку беспилотников на иранские военные объекты
2023-01-29 20:28
В связи с тем, что Киев считает, что Иран поставляет БПЛА России и сотрудничает с ней в других военных проектах стоило ждать подобного заявления со стороны киевского режима.
Советник Офиса президента Украины известный, как переговорщик первой волны, Михаил Подоляк, заявил в воскресенье, что киевские власти поддерживают атаку на объекты в Иране.
«Взрывная ночь в Иране — производство дронов и ракет. Украина предупреждала вас», - заявил Подоляк.
СМИ сообщили, что за атакой беспилотников по складам с вооружениями в Иране стоят ВВС США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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