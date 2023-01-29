Премьер Эстонии Каллас: российских спортсменов нужно полностью изолировать

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российских и белорусских спортсменов не следует допускать к международным соревнованиям.

Она сказала, что допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде и другим состязаниям – это бесхарактерно и лицемерно.

Каллас считает, что такое решение будет прямым издевательством над украинцами.

Она призвала парламенты и правительства всех стран выступить за полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от соревнований международного уровня.