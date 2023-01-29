Премьер Эстонии Каллас: российских спортсменов нужно полностью изолировать
2023-01-29 20:32
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российских и белорусских спортсменов не следует допускать к международным соревнованиям.
Она сказала, что допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде и другим состязаниям – это бесхарактерно и лицемерно.
Каллас считает, что такое решение будет прямым издевательством над украинцами.
Она призвала парламенты и правительства всех стран выступить за полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от соревнований международного уровня.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Наталья
Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.Подробнее...
-
-