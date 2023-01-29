Медведь обнаружил в лесу фотоловушку и сделал 400 селфи

Медведь из американского штата Колорадо получил мировую известность. Все благодаря фотоловушке, с помощью которой он сделал 400 селфи.

Медведю, прогуливавшемуся в одном из национальных парков Колорадо, приглянулась... фотоловушка. Животное садилось перед оборудованием, а каждое его движение стимулировало датчик, который отдавал приказ о следующем снимке.

По словам сотрудников парка, животное запечатлено на 400 из 580 фотографий. Некоторые из этих необычных селфи были опубликованы администрацией парка в социальных сетях.

По данным BBC, большинство животных в открытых парках в Боулдере просто проходят мимо фотоловушек в поисках еды или места для отдыха. Но поведение медведя было исключительным. Он проявил особый интерес к оборудованию и воспользовался возможностью заявить о себе на международном уровне.

В парке девять камер, которые фиксируют движение. Они активируются спонтанно, когда животное проходит мимо. Датчик излучает сигнал, и оборудование начинает записывать короткие видеоролики или делать фотографии.