Медведь обнаружил в лесу фотоловушку и сделал 400 селфи
Медведь из американского штата Колорадо получил мировую известность. Все благодаря фотоловушке, с помощью которой он сделал 400 селфи.
Медведю, прогуливавшемуся в одном из национальных парков Колорадо, приглянулась... фотоловушка. Животное садилось перед оборудованием, а каждое его движение стимулировало датчик, который отдавал приказ о следующем снимке.
По словам сотрудников парка, животное запечатлено на 400 из 580 фотографий. Некоторые из этих необычных селфи были опубликованы администрацией парка в социальных сетях.
По данным BBC, большинство животных в открытых парках в Боулдере просто проходят мимо фотоловушек в поисках еды или места для отдыха. Но поведение медведя было исключительным. Он проявил особый интерес к оборудованию и воспользовался возможностью заявить о себе на международном уровне.
В парке девять камер, которые фиксируют движение. Они активируются спонтанно, когда животное проходит мимо. Датчик излучает сигнал, и оборудование начинает записывать короткие видеоролики или делать фотографии.
Опубликовано: Николай Скира
-
Наталья
Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.Подробнее...
-
-