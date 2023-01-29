Китай пообещал навести порядок с просроченной регистрацией продукции некоторых компаний Тайваня

В декабре ряд тайваньских компаний были вынуждены отменить поставки своей продукции в материковый Китай из-за окончания срока регистрации данных в перечне товаров и услуг, разрешенных к экспорту в КНР.

Власти Китая заверили в воскресенье, что продолжат налаживать отношения с островной территорией, которую в Китае считают неделимой с остальной страной.

Ограничения коснулись прежде всего поставщиков продуктов питания, которым пришлось искать другие рынки сбыта.

Но по заявлению представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана этот вопрос будет скоро урегулирован. Поставщики получат необходимые разрешения.

Как отмечает агентство «Синьхуа» Китай намерен и в дальнейшем поддерживать, и развивать деловые и культурные связи с Тайванем.