Министр инфраструктуры Кубраков: Украина предложила США создать механизм по аудиту помощи

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что обсудил с представителями Госдепартамента США и Пентагона механизм аудита американской помощи.

Он пояснил, что украинская сторона предложила Соединенным Штатам создать такой механизм для проверки помощи, предоставляемой на восстановление Украины.

По мнению Кубракова, это может стать дополнительным способом обеспечить прозрачность использования помощи.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли инспекторы для проведения аудита помощи, предоставляемой Киеву со стороны США.