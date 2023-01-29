Сергей Лавров призывает израильтян и палестинцев к «ответственности», чтобы не допустить эскалации конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал израильтян и палестинцев в воскресенье, 29 января, к «максимальной ответственности» в создавшейся сложной ситуации на оккупированных территориях.

Лавров заявил, что Россия принимает меры по недопущению дальнейшего ухудшения ситуации во время телефонных разговоров со своими израильскими и палестинскими коллегами.

Во время переговоров с обеими сторонами конфликта Лавров призвал партнеров проявить «максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных вызвать дальнейшее ухудшение ситуации».