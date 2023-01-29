ЮАР пока не намерена отказываться от угля в энергетике

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что не планирует немедленно отказываться от угольных электростанций во время перехода на более чистые формы энергии.

Страна является одной из самых зависимых от угля в мире и считается в этой связи одним из ведущих загрязнителей окружающей среды.

В настоящее время в стране происходят длительные отключения электроэнергии, виной тому стала устаревшая инфраструктура и коррупция.

С 2021 года Южная Африка получила несколько миллиардов долларов в виде международных кредитов и грантов для поддержки перехода на более экологичную энергию.

Обращаясь к коллегам из правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), президент Рамафоса предположил, что было бы неразумно сокращать мощности угольных ТЭЦ.

