Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили обезглавленные тела наёмников ВСУ в Артёмовске
Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили обезглавленные тела иностранных наёмников ВСУ в городе Артёмовск ДНР.
29 января российский бизнесмен Евгений Пригожин в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» обнаружили тела с отрезанными головами и кистями рук в городе Артёмовск Донецкой Народной Республики.
Пригожин уточнил, что рядом с телами также обнаружены мобильные телефоны и другая информация, доказывающая то, что данные тела принадлежали иностранным наёмникам Вооружённых сил Украины, чьи личности украинская сторона попыталась скрыть посредством обезглавливания и ампутации кистей рук.
Отмечается, что все найденные тела, электронные носители и другие доказательства будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений по факту случившегося.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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