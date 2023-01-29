Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили обезглавленные тела наёмников ВСУ в Артёмовске

Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили обезглавленные тела иностранных наёмников ВСУ в городе Артёмовск ДНР.

29 января российский бизнесмен Евгений Пригожин в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» обнаружили тела с отрезанными головами и кистями рук в городе Артёмовск Донецкой Народной Республики.

Пригожин уточнил, что рядом с телами также обнаружены мобильные телефоны и другая информация, доказывающая то, что данные тела принадлежали иностранным наёмникам Вооружённых сил Украины, чьи личности украинская сторона попыталась скрыть посредством обезглавливания и ампутации кистей рук.

Отмечается, что все найденные тела, электронные носители и другие доказательства будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений по факту случившегося.