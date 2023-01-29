Украинские танкисты в Великобритании начали обучение на танках Challenger 2

Украинские танкисты в воскресенье, 29 января прилетели в Великобританию, чтобы начать обучение управлению британскими танками, сообщает Минобороны в Twitter.

Великобритания поставит Украине 14 танков Challenger 2.

Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки. Великобритания поставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя поддержку Киева на международной арене.

Представитель министерства обороны заявил The Sun в пятницу: "Мы проводим тщательную оценку рисков, связанных с поставками оружия для Украины. Танки, которые мы поставляем Киеву, будут отобраны из боевого парка высокой боеготовности, чтобы обеспечить их поступление в Вооруженные Силы Украины в кратчайшие сроки".

Как сообщает The Sun, армия вместе с украинским командованием готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы вернуть британские танки, если они будут повреждены в Украине, чтобы предотвратить попадание их сверхсекретного оружия и технологий в руки России.