Украинские танкисты в Великобритании начали обучение на танках Challenger 2
Украинские танкисты в воскресенье, 29 января прилетели в Великобританию, чтобы начать обучение управлению британскими танками, сообщает Минобороны в Twitter.
Великобритания поставит Украине 14 танков Challenger 2.
Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки. Великобритания поставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя поддержку Киева на международной арене.
Представитель министерства обороны заявил The Sun в пятницу: "Мы проводим тщательную оценку рисков, связанных с поставками оружия для Украины. Танки, которые мы поставляем Киеву, будут отобраны из боевого парка высокой боеготовности, чтобы обеспечить их поступление в Вооруженные Силы Украины в кратчайшие сроки".
Как сообщает The Sun, армия вместе с украинским командованием готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы вернуть британские танки, если они будут повреждены в Украине, чтобы предотвратить попадание их сверхсекретного оружия и технологий в руки России.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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