Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

29 января президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в своём официальном пресс-релизе прокомментировал свои отношения с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Эрдоган с уверенностью заявил, что для его отношений с Путиным характерны честность и уважение.

Помимо прочего, турецкий лидер подчеркнул факт того, что все адресованные официальной Москве просьбы Анкары касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ.