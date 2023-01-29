Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
29 января президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в своём официальном пресс-релизе прокомментировал свои отношения с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Эрдоган с уверенностью заявил, что для его отношений с Путиным характерны честность и уважение.
Помимо прочего, турецкий лидер подчеркнул факт того, что все адресованные официальной Москве просьбы Анкары касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья
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