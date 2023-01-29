Адмирал Бауэр: Страны НАТО должны перейти к военной экономике
Председатель Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP, заявил, что страны-члены Альянса должны перейти к военной экономике в мирное время, сообщает "Укринформ".
"Нам нужно наращивать производство в оборонной промышленности и об этом уже все больше говорят на национальном уровне. Это может означать приоритет определенного сырья, определенных производственных мощностей, необходимых оборонной промышленности. Эти приоритеты следует обсудить", - сказал Бауэр.
Говоря об украино-российском конфликте, адмирал отметил, что "обе стороны используют много боеприпасов, боевых танков и самолетов. Обеим сторонам нужно покупать много ресурсов и боеприпасов, чтобы продолжать сражаться".
Бауэр добавил, что "проблема для обеих сторон заключается в том, что западная и российская оборонная промышленность должны увеличить производство".
"Мы должны сделать так, чтобы россияне не выиграли на Украине. Если они победят, у нас возникнет гораздо большая финансовая и оборонная проблема: русские будут у наших границ", - заявил председатель Военного комитета НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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