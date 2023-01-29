Немецкие политики не исключает поставки истребителей на Украину

Лидер ДП Германии Саския Эскен не исключает поставки истребителей в Украину, заявила политик воскресенье в эфире ARD.

На вопрос, исключает ли она поставку боевых самолетов, Эскен сообщила в эфире программы «Репортаж из Берлина»: «Очень важно, чтобы Германия и НАТО не находились в состоянии войны

Германия не является участницей войны, и правительство намерено избежать этого в будущем. В то же время важно, чтобы Германия каждым своим решением давала понять президенту России Владимиру Путину, что «мы отвергаем российскую агрессию».

После долгих колебаний правительство Германии пообещало Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также выступает за поставку боевых самолетов.

В программе ARD «Европамагазин» в воскресенье Хойсген заявил: «Я считаю, что поставка истребителей необходима для лучшей защиты Украины от атак России».

По словам Хойсгена речь может идти о советских самолетах времен ГДР.

При этом политик заявил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в том числе основные танки и истребители, в соответствии с международным правом.