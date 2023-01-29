Финляндия впервые заявила о готовности рассмотреть вопрос о вступлении НАТО без Швеции

Переговоры между Турцией и Швецией о членстве в НАТО приостановлены, заявил в субботу, 28 января министр иностранных дел Скандинавской страны Тобиас Бильстрём.

На этой неделе Финляндия впервые заявила, что должна рассмотреть вопрос о вступлении в Североатлантический альянс без участия своего соседа.

Шведский министр сказал, что правительство тратит время и усилия, чтобы снова двигаться вперед, и все еще надеется, что этот процесс может быть завершен летом. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также выразил оптимизм по этому поводу несколько дней назад.

На этой неделе Финляндия впервые заявила, что должна рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО без Швеции, чьи усилия, по-видимому, зашли в тупик, когда Анкара напала на Стокгольм из-за антитурецких и антиисламских протестов.

Финляндия, которая имеет 1300-километровую границу с Россией, и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в прошлом году после начала российской СВО в Украине. Это было историческое решение, поскольку оно положило конец многолетней политике военного неприсоединения.

Турция неоднократно заявляла, что не против расширения НАТО, а лишь критикует Стокгольм за то, что он не предпринимает действий против элементов, угрожающих безопасности Анкары.

В июне прошлого года Турция и две скандинавские страны подписали меморандум для решения законных проблем безопасности Анкары, открывая им путь к возможному членству в альянсе.

Однако недавние провокационные демонстрации сторонников террористов и исламофобов в Стокгольме заставили турецкое руководство усомниться в готовности Швеции предпринять необходимые шаги для получения членства в НАТО.