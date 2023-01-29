Новый президент Чехии Петер Павел может посетить Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с избранным президентом Чехии Петером Павелом.

"Я лично поздравил Петра Павла с победой на президентских выборах в Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за неизменную поддержку и пригласил в Украину", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

В своем заявлении сразу после оглашения результатов второго тура президентских выборов в Чехии, Зеленский заявил, что рассчитывает на "тесное, личное сотрудничество на благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы".

Портал tvn24.pl отметил, что во время одного из воскресных телеинтервью избранный президент Петер Павел заверил, что "ничего не изменится" в отношении поддержки Чехией Украины.

По имеющимся данным, Павел может отправиться в Киев после вступления в должность главы государства и перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года.