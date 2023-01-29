Эрдоган заявил об особых отношениях и доверии Турции с Россией
Президент Турции высказался об особых отношениях и доверии Москвы и Анкары.
Отношения Турции и России основаны на взаимном уважении и особом доверии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"С Россией у нас особые отношения. Основаны на взаимном уважении и доверии. Мои личные отношения с господином Путиным строятся на честности. Наши просьбы относительно Татарстана, Дагестана и других тюркоязычных регионах находят ответ", - сказал он.
15 января 2023 года Эрдоган на встрече с молодежью заявил, что поддерживает добрые отношения с Россией и лично с Путиным, пока не него "все нападали".
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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