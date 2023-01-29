Эрдоган заявил об особых отношениях и доверии Турции с Россией

Президент Турции высказался об особых отношениях и доверии Москвы и Анкары.

Отношения Турции и России основаны на взаимном уважении и особом доверии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"С Россией у нас особые отношения. Основаны на взаимном уважении и доверии. Мои личные отношения с господином Путиным строятся на честности. Наши просьбы относительно Татарстана, Дагестана и других тюркоязычных регионах находят ответ", - сказал он.

15 января 2023 года Эрдоган на встрече с молодежью заявил, что поддерживает добрые отношения с Россией и лично с Путиным, пока не него "все нападали".