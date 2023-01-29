В Британию прибыли военные Украины для обучения на танках Challenger

Из Украины прибыли военнослужащие для обучению боевому применению основных танков Challenger, сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения. Великобритания поставит танки для Украины в качестве демонстрации поддержки на международном уровне", - говорится в публикации оборонного ведомства.