В Британию прибыли военные Украины для обучения на танках Challenger

2023-01-29 23:54

Минобороны Великобритании сообщило о прибытии украинских военных для обучения применению танков Challenger.

Из Украины прибыли военнослужащие для обучению боевому применению основных танков Challenger, сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения. Великобритания поставит танки для Украины в качестве демонстрации поддержки на международном уровне", - говорится в публикации оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Украину отправят 14 танков Challenger 2.

Опубликовано: Максим Алексеев









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