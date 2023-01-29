В Британию прибыли военные Украины для обучения на танках Challenger
Минобороны Великобритании сообщило о прибытии украинских военных для обучения применению танков Challenger.
Из Украины прибыли военнослужащие для обучению боевому применению основных танков Challenger, сообщило Министерство обороны Великобритании.
"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения. Великобритания поставит танки для Украины в качестве демонстрации поддержки на международном уровне", - говорится в публикации оборонного ведомства.
Ранее министр обороны Бен Уоллес заявил, что в Украину отправят 14 танков Challenger 2.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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