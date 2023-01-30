Пригожин шокировал подробностями о телах наемников, найденных в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнера» сообщил шокирующие подробности о телах наемников, найденных в Артемовске.
Подразделения группы "Вагнера" обнаружили в Артемовске (ука.название Бахмут) тела наемников с отрезанными кистями и головами, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.
"Тела принадлежат наемникам, которых бросили из-за плотных боев. Таким образом попытались скрыть их личности", - сказал он.
Пригожин подчеркнул, что все останки передадут следственной группе, для дальнейшего использования.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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