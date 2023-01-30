Пригожин шокировал подробностями о телах наемников, найденных в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнера» сообщил шокирующие подробности о телах наемников, найденных в Артемовске.

Подразделения группы "Вагнера" обнаружили в Артемовске (ука.название Бахмут) тела наемников с отрезанными кистями и головами, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

"Тела принадлежат наемникам, которых бросили из-за плотных боев. Таким образом попытались скрыть их личности", - сказал он.

Пригожин подчеркнул, что все останки передадут следственной группе, для дальнейшего использования.