Зеленский рассказал о тяжелом положении ВСУ под Бахмутом и Угледаром

Ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины под Бахмутом (рос. название - Артемовск) и Угледаром сложилась жесткая, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области - это постоянные попытки штурмовать наши позиции и прорвать оборону", - рассказал он в Telegram.