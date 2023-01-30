Зеленский рассказал о тяжелом положении ВСУ под Бахмутом и Угледаром

2023-01-30 01:05

Президент Украины рассказал о тяжелом положении ВСУ под Бахмутом и Угледаром.

Ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины под Бахмутом (рос. название - Артемовск) и Угледаром сложилась жесткая, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области - это постоянные попытки штурмовать наши позиции и прорвать оборону", - рассказал он в Telegram.

Ранее командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что подразделения российской армии завершают оперативное окружение Бахмута.

Опубликовано: Максим Алексеев









Новости СМИ2