Зеленский рассказал о тяжелом положении ВСУ под Бахмутом и Угледаром
Президент Украины рассказал о тяжелом положении ВСУ под Бахмутом и Угледаром.
Ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины под Бахмутом (рос. название - Артемовск) и Угледаром сложилась жесткая, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области - это постоянные попытки штурмовать наши позиции и прорвать оборону", - рассказал он в Telegram.
Ранее командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что подразделения российской армии завершают оперативное окружение Бахмута.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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