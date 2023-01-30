Италия подозревает анархистов в нападениях на ее дипломатов

Правительство Италии в воскресенье (29 января) осудило серию актов вандализма в отношении своих дипломатических представительств в Европе.

Власти предполагают, что их совершили анархисты, протестующие против заключения одного из своих активистов в Италии.

В заявлении правительства говорится, что оно «с беспокойством и вниманием следит за новыми случаями насилия в отношении [своих] должностных лиц и дипломатических представительств», а также за «городским насилием» в Риме и Таранто.

«Такие действия не запугают институты власти», — заявили в правительстве.

«В частности, если цель состоит в том, чтобы добиться смягчения условий содержания лиц, ответственных за террористические акты», — добавил источник.

В последние недели в стране активизировалось анархистское движение, в результате чего на прошлой неделе власти Турина и Таранто были приведены в состояние боевой готовности, а в субботу вечером в Риме вспыхнули потасовки.

В пятницу, 27 января, были выбиты окна итальянского консульства в Барселоне и повреждена стена.

В Берлине подожгли автомобиль итальянского дипломата, сообщало МИД Италии.

В декабре греческие анархисты взяли на себя ответственность за поджог двух итальянских дипломатических автомобилей в Афинах, утверждая, что они действовали в поддержку Альфредо Коспито.

