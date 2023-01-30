Восемь человек погибли при нападении на ночной клуб в Мексике

Тяжеловооруженные люди открыли огонь по заведению, расположенному в штате Сакатекас, к северу от Мехико, сообщила полиция штата в воскресенье (29 января).

Восемь человек были застрелены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Хересе, городе на севере центральной части Мексики.

Херес расположен примерно в 670 км к северу от Мехико.

По сообщениям местных СМИ в городе не редки разборки между преступными кланами мексиканских наркодельцов.