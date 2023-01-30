Восемь человек погибли при нападении на ночной клуб в Мексике
2023-01-30 06:02
Тяжеловооруженные люди открыли огонь по заведению, расположенному в штате Сакатекас, к северу от Мехико, сообщила полиция штата в воскресенье (29 января).
Восемь человек были застрелены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Хересе, городе на севере центральной части Мексики.
Херес расположен примерно в 670 км к северу от Мехико.
По сообщениям местных СМИ в городе не редки разборки между преступными кланами мексиканских наркодельцов.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Наталья
Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.Подробнее...
-
-