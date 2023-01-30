Эммануэль Макрон призывает Израиль не «подпитывать волну насилия»
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 29 января, призвал израильтян и палестинцев не «подпитывать волну насилия» после терактов в Восточном Иерусалиме и гибели палестинца от рук израильских охранников.
«Во время телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент Республики напомнил о необходимости всем избегать мер, которые могут разжечь цикл насилия. Он еще раз выразил готовность внести свой вклад в возобновление диалога между палестинцами и израильтянами», — прокомментировали содержание беседы в Елисейском дворце.
Макрон выразил соболезнования израильскому народу в связи с жертвами теракта, в результате которого в пятницу возле синагоги в Восточном Иерусалиме погибли семь человек.
Он осудил этот акт и выразил полную солидарность Франции с Израилем в его борьбе с терроризмом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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