Эммануэль Макрон призывает Израиль не «подпитывать волну насилия»

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 29 января, призвал израильтян и палестинцев не «подпитывать волну насилия» после терактов в Восточном Иерусалиме и гибели палестинца от рук израильских охранников.

«Во время телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент Республики напомнил о необходимости всем избегать мер, которые могут разжечь цикл насилия. Он еще раз выразил готовность внести свой вклад в возобновление диалога между палестинцами и израильтянами», — прокомментировали содержание беседы в Елисейском дворце.

Макрон выразил соболезнования израильскому народу в связи с жертвами теракта, в результате которого в пятницу возле синагоги в Восточном Иерусалиме погибли семь человек.

Он осудил этот акт и выразил полную солидарность Франции с Израилем в его борьбе с терроризмом.