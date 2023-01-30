Французские патриоты высмеяли требования Зеленского к МОК
Глава движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал повторяющиеся заявления украинского лидера в адрес МОК о бойкоте Олимпиады в Париже.
«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — отметил Филиппо в Twitter.
Напомним, что исполнительный комитет МОК заявил о необходимости участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже 2024 года.
Зеленский призывает союзников бойкотировать Игры в случае участия в них спортсменов из России, пусть и под нейтральным флагом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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