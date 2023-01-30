Мэр Кишинева пообещал отключить воду правительству и администрации президента Молдовы

Столичный градоначальник Ион Чебан не исключил, что может дать команду об отключении водоснабжения зданий правительства и президентской администрации в случае продолжения манипуляций со стороны правящей партии.

Его комментарий стал оценкой решения регулятора Premier Energy отключить за долги от электричества пункты Apă-Canal Chișinău.

«Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинев останется без воды, потому что пункты Apă-Canal Chișinău будут отключены от электричества», - рассказал о причинах мэр Кишинева.

В этом случае, по заявлению Чебана, первыми должны быть отключены от водоснабжения и канализации здания парламента, правительства и президентской администрации, чтобы они на своем опыте узнали каково это.

Градоначальник возмущен тем, как провластная фракция лоббирует ценовую политику в угоду энергокомпаниям при этом главной причиной называет войну на Украине.

По его словам, город рассчитался по долгу с Apă-Canal Chișinău в размере $ 6,9 млн, который был накоплен с 2015 года. Поэтому власти должны профинансировать издержки энергетического регулятора.



