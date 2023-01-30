США не исключают военных действий против Ирана

2023-01-30 07:29

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью «Аль-Арабия» во время вчерашней поездки на Ближний Восток, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого. 

«Все варианты на столе», — повторил он. Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. 

По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки «в крайнем случае».

Опубликовано: Тарас Медведев









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