США не исключают военных действий против Ирана

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью «Аль-Арабия» во время вчерашней поездки на Ближний Восток, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

«Все варианты на столе», — повторил он. Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию.

По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки «в крайнем случае».