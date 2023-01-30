Горнодобывающий гигант приносит свои извинения населению Австралии после пропажи радиоактивной капсулы

В Австралии полным ходом идут поиски крошечной радиоактивной капсулы, а британо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto принес извинения за инцидент.

Капсула размером в несколько миллиметров выпала из грузовика при транспортировке из шахты к северу от шахтерского городка Ньюман на склад недалеко от города Перт.

Это случилось где-то после 12 января и на полуторакилометровом отрезке маршрута. То, что капсулы не было, заметили только 25 января, когда грузовик разгружали.

«Мы очень серьезно относимся к этому инциденту», — цитирует в понедельник австралийская телекомпания ABC слова Саймона Тротта, главы подразделения по добыче железной руды Rio Tinto.

Корпорация управляет шахтой Гудай Дарри, откуда была доставлена капсула.

«Мы признаем, что это явно вызывает серьезную озабоченность, и приносим извинения за тревогу, которую это вызвало у жителей Западной Австралии», - сказал он.

Rio Tinto наняла третью сторону, обладающую опытом и сертификатами, для надежной упаковки опасной капсулы перед отправкой. Компания также начала собственное расследование, чтобы выяснить, как она могла исчезнуть.

Потеря капсулы с высокорадиоактивным цезием-137 размером всего шесть на восемь миллиметров вызвала серьезную обеспокоенность у властей Западной Австралии, учитывая очень опасный материал.

По их словам, любой, кто обнаружит что-то похожее на крошечную капсулу, должен держаться на расстоянии не менее пяти метров.