Звезда сериала Сверхестественное Энни Вершинг скончалась от рака в возрасте 45 лет
2023-01-30 07:54
Известная актриса Энни Вершинг умерла от онкологического заболевания. Знаменитости было всего 45 лет.
Американская актриса Энни Вершинг продолжала сниматься даже когда узнала о том, что смертельно больна.
Артистка известна зрителям по ролям в таких сериалах, как "Сверхестественное", "24 часа", "Одни из нас", "Вне времени".
Супруг и коллега по экрану Вешинг Стив Фулл сообщил, что его любимая женщина тихо ушла ранним утром. В семье воспитывается трое сыновей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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