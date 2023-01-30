Звезда сериала Сверхестественное Энни Вершинг скончалась от рака в возрасте 45 лет

Известная актриса Энни Вершинг умерла от онкологического заболевания. Знаменитости было всего 45 лет.

Американская актриса Энни Вершинг продолжала сниматься даже когда узнала о том, что смертельно больна.

Артистка известна зрителям по ролям в таких сериалах, как "Сверхестественное", "24 часа", "Одни из нас", "Вне времени".

Супруг и коллега по экрану Вешинг Стив Фулл сообщил, что его любимая женщина тихо ушла ранним утром. В семье воспитывается трое сыновей.