Дженнифер Лопес чуть не умерла во время съемок картины Моя пиратская свадьба
Известная исполнительница и актриса Дженнифер Лопес едва не распрощалась с жизнью во время съемок.
Речь идет о съемках картины "Моя пиратская свадьба", который вышел в конце 2022 года.
Снимали фильм в Доминиканской республике, где исполнительница главной героини, актриса Дженнифер Лопес едва не рассталась с жизнью.
Подол платья знаменитости попал под колеса авто, которое двигалось к обрыву.
От гибели артистку спас ее партнер по съемочной площадке Джош Дюамель, который схватил знаменитость и крепко держал, чтобы та не свалилась в обрыв.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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