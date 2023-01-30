Дженнифер Лопес чуть не умерла во время съемок картины Моя пиратская свадьба

Известная исполнительница и актриса Дженнифер Лопес едва не распрощалась с жизнью во время съемок.

Речь идет о съемках картины "Моя пиратская свадьба", который вышел в конце 2022 года.

Снимали фильм в Доминиканской республике, где исполнительница главной героини, актриса Дженнифер Лопес едва не рассталась с жизнью.

Подол платья знаменитости попал под колеса авто, которое двигалось к обрыву.

От гибели артистку спас ее партнер по съемочной площадке Джош Дюамель, который схватил знаменитость и крепко держал, чтобы та не свалилась в обрыв.