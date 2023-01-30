Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис

Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.

В прошлом году появилась информация о том, что 67-летний Брюс Уиллис неизлечимо болен.

Знаменитости поставили диагноз - афазия (расстройство, подавляющее способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей).

Узнав, что дела плохи, знаменитость продал большую часть недвижимости, которая была в его собственности, и объявил о завершении карьеры, сосредоточившись на семье.

44-летняя супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис не отходит ни на шаг от любимого. Она опубликовала в соцсетях трогательное видео.