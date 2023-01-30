Николай Дроздов находится в реанимации с переломанными ребрами

Известный ведущий телевидения Николай Дроздов угодил в реанимацию. Звезда экрана сильно пострадал, упав на улице.

Известный ведущий телевидения и ученый-зоолог Николай Дроздов неудачно упал на улице, угодив в реанимацию.

85-летний звезда экрана продолжает активничать, что привело к тому, что сейчас он находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами.

Оказалось, что Николай сломал 8 ребер.

Около недели назад Дроздов возвращался со своей работы в МГУ, неудачно упав, когда выходил из авто, о чем сообщил сосед и близкий друг знаменитости, Константин Мирошник.