Николай Дроздов находится в реанимации с переломанными ребрами
Известный ведущий телевидения Николай Дроздов угодил в реанимацию. Звезда экрана сильно пострадал, упав на улице.
Известный ведущий телевидения и ученый-зоолог Николай Дроздов неудачно упал на улице, угодив в реанимацию.
85-летний звезда экрана продолжает активничать, что привело к тому, что сейчас он находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами.
Оказалось, что Николай сломал 8 ребер.
Около недели назад Дроздов возвращался со своей работы в МГУ, неудачно упав, когда выходил из авто, о чем сообщил сосед и близкий друг знаменитости, Константин Мирошник.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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