Toyota третий год к ряду лидирует в мировых продажах автомобилей

Согласно данным, опубликованным в понедельник, японская группа Toyota оставалась лидером в мире по объемам продаж автомобилей в 2022 году третий год подряд, продав почти 10,5 млн автомобилей (-0,1%).

Несмотря на влияние производственных ограничений, вызванных распространением Covid-19, повышенным спросом на полупроводники и другими факторами, глобальные продажи остались на том же уровне, что и в предыдущем году, из-за высокого спроса, сосредоточенного в Азии за пределами Японии», — говорится в сообщении Toyota.

Toyota недавно заявила, что планирует произвести от 9,5 до 10,6 миллионов единиц своих брендов Toyota и Lexus в 2023 году по сравнению с 9 миллионами в прошлом году (+ 5,2% за год).

В империю Toyota также входят два других бренда: Daihatsu (мини-автомобили) и Hino (автобусы и грузовики).

Согласно данным, опубликованным в середине января, немецкий концерн Volkswagen оставался вторым в мире в 2022 году с 8,3 миллионами проданных автомобилей (-7%).