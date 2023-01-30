Toyota третий год к ряду лидирует в мировых продажах автомобилей
Согласно данным, опубликованным в понедельник, японская группа Toyota оставалась лидером в мире по объемам продаж автомобилей в 2022 году третий год подряд, продав почти 10,5 млн автомобилей (-0,1%).
Несмотря на влияние производственных ограничений, вызванных распространением Covid-19, повышенным спросом на полупроводники и другими факторами, глобальные продажи остались на том же уровне, что и в предыдущем году, из-за высокого спроса, сосредоточенного в Азии за пределами Японии», — говорится в сообщении Toyota.
Toyota недавно заявила, что планирует произвести от 9,5 до 10,6 миллионов единиц своих брендов Toyota и Lexus в 2023 году по сравнению с 9 миллионами в прошлом году (+ 5,2% за год).
В империю Toyota также входят два других бренда: Daihatsu (мини-автомобили) и Hino (автобусы и грузовики).
Согласно данным, опубликованным в середине января, немецкий концерн Volkswagen оставался вторым в мире в 2022 году с 8,3 миллионами проданных автомобилей (-7%).
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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