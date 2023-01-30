Шольц заявил, что Германия не даст Украине боевые самолеты

Во время визита в Чили канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна не допустит, чтобы конфликт на Украине перерос в войну между Россией и НАТО, сообщает dpa.

Он подчеркнул, что Германия способствовала "предотвращению эскалации конфликта, так как это имело бы серьезные последствия для всего мира, например, привело бы к войне между Россией и странами НАТО".

"Мы сделали все возможное, пока нам это удалось и мы будем продолжать это делать", — заявил глава правительства Германии в Сантьяго-де-Чили.

Канцлер заявил, что его страна не будет предоставлять Украине боевые самолеты. При этом он напомнил, что Германия "оказала (Украине) поддержку, как и другие страны, в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи».

"Ни одна страна не поддерживает Украину больше, чем Германия. Речь идет о поддержке Украины, о серьезных дебатах для принятия решений, которые необходимо принять, и это не должен быть аукцион, кто поставит больше оружия", - отметил Олаф Шольц.