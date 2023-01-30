Президент Перу призывает парламент ускорить выборы и уйти в отставку

Президент Перу Дина Болуарте вечером в воскресенье, 29 января, во время телеобращения к нации призвала парламент утвердить досрочные выборы на октябрь 2023 года.

Глава государства стремится таким образом попытаться выйти из политического кризиса и беспорядков, в результате которых с декабря погибло 48 человек.

«Дамы и господа парламентарии, вы должны понимать свою историческую ответственность. Завтра (в понедельник) у вас есть возможность завоевать доверие страны, ответив на этот долгожданный запрос перуанского народа», — заявила она, после того, как парламент отклонил соответствующий законопроект в субботу утром.

«Голосуйте за Перу в пользу страны, продвинув выборы до 2023 года, и с величайшей ответственностью скажите всему Перу, что мы все уходим», — добавила она.

Дина Болуарте, предупредила что, если парламент откажется голосовать за продвижение выборов, она представит конституционную реформу, направленную на организацию выборов с первым туром в октябре этого года и вторым туром в декабре.