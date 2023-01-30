Италия заключила контракты на поставку газа с Алжиром и Ливией

Прошло всего несколько дней после визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Алжир. По итогам визита были подписаны контракты на поставку природного газа в Италию. Аналогичное соглашение было подписано в Ливии.

Политическое и экономическое наступление Италии в странах Северной Африки продолжается. Две недели назад премьер-министр Джорджия Мелони посетил Алжир. В состав официальной делегации в то время входил президент топливно-энергетического концерна Eni Клаудио Декальци. В ходе этого визита он подписал несколько контрактов с алжирской государственной компанией Sonatrach.

Они касаются привлечения капитала в разработку новых месторождений природного газа, подготовки к прокладке морского энергетического кабеля, соединяющего Алжир с Сицилией, участия Италии в строительстве нескольких крупных ферм, производящих солнечную энергию.

Ливия — еще одна страна, от которой Италия хочет получать большие объемы природного газа.

Еще одна страна, на которую нацелилось итальянское правительство, - Ливия. В данном случае ситуация намного сложнее, поскольку продолжающаяся с 2011 года гражданская война привела к созданию двоевластия в этой стране, когда-то управляемой Каддафи. Два политических центра в Бенгази и Триполи стремятся стать официальным правительством и подрядчиком Италии.

В результате подписания соглашения между Eni и Ливийской национальной нефтяной корпорацией (NOC) в этом году должны начаться работы по разработке двух морских месторождений. В течение 3 лет совместные инвестиции составят около 8 миллиардов долларов США. Эксплуатация должна начаться в 2026 году, а суточная добыча оценивается примерно в 750-800 миллионов кубометров в сутки.

Концерн Eni очень активно занимается разведкой газа и нефти в Средиземноморском регионе.

Из этого пула 70% пойдет на ливийский рынок, в основном для производства электроэнергии, остальное будет экспортироваться в Италию. Возможно создание инфраструктуры для производства сжиженного природного газа и транспортировки с использованием специализированных судов.