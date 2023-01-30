В ЮАР боевики убили 8 человек на дне рождения
В воскресенье (29 января) боевики открыли огонь по группе людей, праздновавших день рождения в небольшом городке в Южной Африке, в результате чего восемь человек погибли и трое получили ранения, как сообщила полиция на следующий день.
Владелец дома праздновал свой день рождения, когда двое неизвестных, вооруженные, проникли на территорию в воскресенье вечером в портовом городе Гкеберха, ранее называвшемся Порт-Элизабет, и начали стрелять по гостям», — сообщает полиция.
Боевики «беспорядочно стреляли по гостям», заявила полиция, добавив, что «восемь человек погибли, трое еще борются за свою жизнь в больнице».
«Хозяин дома — среди погибших», — добавил тот же источник. По данным полиции, начато расследование и ведется розыск виновных в нападении.
В стране с одним из самых высоких показателей убийств в мире, подпитываемых групповым насилием и алкоголем такие факты не редкость.
В 2022 году в республике произошла серия вооруженных нападений, в результате которых около 20 человек погибли в барах Йоханнесбурга и города Питермарицбург.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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