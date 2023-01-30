Истребители ВВС Индии СУ-30МКИ и Mirage-2000 столкнулись в небе и разбились

Истребители Су-30МКИ и "Мираж-2000" ВВС Индии столкнулись в небе потерпели крушение в субботу, 28 января во время планового тренировочного полета.

Два пилота самолета Су-30МКИ успели благополучно катапультироваться, а пилот "Мираж-2000" погиб, сообщает The Indian Express.

"Два истребителя ВВС Индии потерпели крушение недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую подготовку. Один из трех пилотов был смертельно ранен", - сообщили в Twitter ВВС Индии.

Гвалиор — город в центральной Индии, в штате Мадхья-Прадеш, недалеко от авиабазы ​​Tactics and Air Combat Development Establishment.

Очевидцы крушения рассказали, что слышали оглушительный звук и видели, как на землю падали огненные шары, а затем два парашютиста в униформе падали в близлежащие кусты. Люди, собравшиеся на земле, вытащили двух пилотов из зарослей и положили их на землю, пока не прибыл вертолет ВВС и не доставил их в Гвалиор. Обломки обоих самолетов были разбросаны на площади 500-800 метров.