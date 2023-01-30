Блинкен заявил, что в провале ядерной сделки виноват Иран
В истории по ядерной сделке с Ираном наступил переломный момент, США обвинили исламскую республику в срыве договорённостей.
Госсекретарь США в интервью Al-Arabiya заявил, что Иран не принял предложения по корректировке Соглашения от САШ и ЕС.
«Мы по-прежнему считаем, что дипломатия является наиболее эффективным вариантом решения ядерной программы Ирана», - сказал дипломат.
Самой большой проблемой по заявлению Блинкена является даже не то, что Иран отверг поправки США по Соглашению, а то, что страна якобы поставляет вооружения России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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