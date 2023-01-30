Блинкен заявил, что в провале ядерной сделки виноват Иран

В истории по ядерной сделке с Ираном наступил переломный момент, США обвинили исламскую республику в срыве договорённостей.

Госсекретарь США в интервью Al-Arabiya заявил, что Иран не принял предложения по корректировке Соглашения от САШ и ЕС.

«Мы по-прежнему считаем, что дипломатия является наиболее эффективным вариантом решения ядерной программы Ирана», - сказал дипломат.

Самой большой проблемой по заявлению Блинкена является даже не то, что Иран отверг поправки США по Соглашению, а то, что страна якобы поставляет вооружения России.