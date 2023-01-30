Ланская призналась, что страдает от неизлечимого заболевания в эфире ток-шоу Звезды сошлись
Актриса Валерия Ланская узнала о том, что больна, после того как у нее родился сын. Каким заболеванием страдает знаменитость?
Актриса Валерия Ланская в 2015 году, когда вынашивала сына, узнала о том, что у нее диабет.
Медики заверяли знаменитость, что гестационным диабетом страдают многие женщины в положении, а после беременности, как правило, недуг уходит.
После родов со знаменитостью творилось что-то неладное. Ее мучили излишняя потливость, постоянный голод и жажда, дрожали руки.
Пройдя обследование, Валерия узнала, что сахар у нее находится на отметке "15" вместо нормы "6".
Откровениями по поводу звезда экрана поделилась в эфире передачи "Звезды сошлись".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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