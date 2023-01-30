Зеленский заявил о «жестокой бомбардировке Херсона» в воскресенье
По данным Киева, по меньшей мере четыре человека погибли в результате авиаударов России по городам на востоке и юге Украины.
В Херсоне на юге Украины погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщили местные власти в воскресенье.
По данным властей, в Харькове в результате обстрелов пострадал жилой дом и погибла женщина.
«Артиллерия обстреляла жилые массивы города», — сообщили в Херсонской обладминистрации.
Повреждены гражданские объекты, в том числе областная больница, школа, почта, банк и жилые дома.
Российская армия «жестоко бомбила Херсон в течение дня», заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.
Российская сторона заявила в ответ, что Запорожской области погибли четверо железнодорожников в результате атаки на железнодорожный мост подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА области. Он обвинил Украину в теракте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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