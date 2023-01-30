Мужчина из Финикса попытался продать тигра через интернет, но был арестован

Полицейские из Финикса (Аризона, США) весьма заинтересовались объявлением в соцсетях, которое дал 25-летний Карлос Эдуардо Кастро Алькарас. Он продавал тигра и просил за животное 25000 долларов.

Выдав себя за покупателей, полицейские связались с продавцом и для начала сбили цену до 20000 долларов, а после договорились о визите к Карлосу, чтобы посмотреть на тигра.

Офицеры также прихватили с собой ордер на обыск.

Теперь мужчина, незаконно содержавший экзотических животных, был арестован.

Помимо несчастного тигрёнка, который сидел в неприемлемо маленькой клетке и сильно от этого страдал, полицейские нашли у Карлоса дома молодого американского аллигатора и детёнышей каймановой черепахи.

Все животные переданы в департамент дикой природы.

Продавец пытался оправдаться тем, что якобы выкупил своих пленников у некоего человека, который плохо обращался с животными, но власти не склонны верить этой истории, считая её выдумкой ради того, чтобы уйти от ответственности.