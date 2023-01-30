Губба может похвастаться тем, что полки в её кладовке ломятся от припасов

Запасливая женщина накопила продуктов на пять лет вперёд и готова к любой катастрофе

У запасливой 23-летней дамы имеются различные консервы, крупы и макароны, так что она готова практически к любой катастрофе.

Губба подсчитала, что сможет питаться едой из кладовой в течение целых пяти лет. У хозяйки имеются даже куры, которые в случае чего обеспечат её свежими яйцами.

Идея стать самодостаточной в плане добывания пищи пришла к женщине в голову во время пандемии.

Посмотрев на побоища, которые покупатели устраивали из-за продуктов, Губба испытала чуть ли не ужас и решила сделать запасливость одним из своих жизненных девизов.