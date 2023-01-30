Валерия рассказала, почему ее дочь Анна Шульгина сменила имя
Наследница известной певицы Валерии Анна Шульгина сменила имя. Почему девушка так сделала, объяснила ее звездная мать.
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина выбрала для своих выступлений сценический псевдонимом SHENA. Примечательно, что даже по паспорту артистку зовут Шена.
Звездная мать рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион", что новое имя приснилось девушке.
Шульгина взяла псевдоним, так как не желала, чтобы ее воспринимали лишь как дочь знаменитых родителей.
Валерия утверждает, что певица уважает поступок своей наследницы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
Бывший посол США придумал способ уберечь Россию от западного оружия на Украине
Бывший посол Америки Майкл Макфол предложил Западу обезопасить Россию от оружия, поставляемого на Украину союзниками. Западные страны могут поставить условие украинскому руководству по использованию поставленного оружия.Подробнее...
-
-