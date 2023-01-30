Валерия рассказала, почему ее дочь Анна Шульгина сменила имя

Наследница известной певицы Валерии Анна Шульгина сменила имя. Почему девушка так сделала, объяснила ее звездная мать.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина выбрала для своих выступлений сценический псевдонимом SHENA. Примечательно, что даже по паспорту артистку зовут Шена.

Звездная мать рассказала в эфире передачи "Секрет на миллион", что новое имя приснилось девушке.

Шульгина взяла псевдоним, так как не желала, чтобы ее воспринимали лишь как дочь знаменитых родителей.

Валерия утверждает, что певица уважает поступок своей наследницы.