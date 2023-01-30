Если вы окажетесь в Форт-Уэрте (Техас, США), то ваше внимание вполне может привлечь бар под названием «Bar9Eleven»

Как можно догадаться из названия, бар «девять-одиннадцать» посвящён трагическому одиннадцатому сентября 2001 года.

Заведение, украшенное плакатами, фотографиями, описаниями хронологии событий и тематическими дисплеями, вызывает немало критики.

Как ни странно, но «Bar9Eleven» открылся ещё в 2013 году и не вызвал такой уж ажиотаж. Лишь недавно фото появились в соцсетях и стали причиной большого возмущения — люди уверены, что подобная тема является дурным вкусом.

Однако, Брент Джонсон, владелец бара, утверждает, что концепция его детища понята совершенно неправильно.

У него имеются завсегдатаи, и уж они-то прекрасно понимают, что бар посвящён как информированию общественности о том, что случилось в тот день, так и печальному напоминанию о трагедии.

Бренту просто хочется, чтобы люди помнили важную дату и те события, которые тогда произошли.