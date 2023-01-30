Южная Корея отказала в просьбе главы НАТО начать поставки Украине оружия
Генеральный секретарь НАТО посетил Южную Корею. Он призвал страну начать поставки Украине оружия, сообщает Reuters.
Выступая в Сеуле, генсек НАТО поблагодарил Южную Корею за ее гуманитарную помощь Украине. При этом он призвал к этому власти страны и поддержал Киев в военном отношении. Он отметил, что есть "срочная необходимость" поставлять Украине боеприпасы.
"Я призываю Республику Корея продолжать помогать и ускорять решение вопроса военной поддержки. Окончательное решение будете принимать вы, но я хочу сказать, что несколько союзников по НАТО, которые до сих пор придерживались политики отказа от поставок оружия странам, вовлеченным в конфликт, теперь изменили свою политику", — заявил Столтенберг.
Президент Южной Кореи заявил, что правила Южной Кореи о поставках оружия странам, вовлеченным в конфликты, затрудняют оказание военной помощи Украине.
В ответ Йенс Столтенберг напомнил, что аналогичную политику в прошлом проводили Германия, Швеция и Норвегия, но изменили ее после начала войны на Украине.
"Если мы не хотим, чтобы победили самодержавие и тирания, то им (Украине) нужно оружие, это реальность", - сказал генсек НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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