Южная Корея отказала в просьбе главы НАТО начать поставки Украине оружия

Генеральный секретарь НАТО посетил Южную Корею. Он призвал страну начать поставки Украине оружия, сообщает Reuters.

Выступая в Сеуле, генсек НАТО поблагодарил Южную Корею за ее гуманитарную помощь Украине. При этом он призвал к этому власти страны и поддержал Киев в военном отношении. Он отметил, что есть "срочная необходимость" поставлять Украине боеприпасы.

"Я призываю Республику Корея продолжать помогать и ускорять решение вопроса военной поддержки. Окончательное решение будете принимать вы, но я хочу сказать, что несколько союзников по НАТО, которые до сих пор придерживались политики отказа от поставок оружия странам, вовлеченным в конфликт, теперь изменили свою политику", — заявил Столтенберг.

Президент Южной Кореи заявил, что правила Южной Кореи о поставках оружия странам, вовлеченным в конфликты, затрудняют оказание военной помощи Украине.

В ответ Йенс Столтенберг напомнил, что аналогичную политику в прошлом проводили Германия, Швеция и Норвегия, но изменили ее после начала войны на Украине.

"Если мы не хотим, чтобы победили самодержавие и тирания, то им (Украине) нужно оружие, это реальность", - сказал генсек НАТО.