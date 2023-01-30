В Италии католический священник поженил мусульманскую пару

Католический священник руководил гражданской церемонией бракосочетания в качестве представителя мэра Генуи.

За парой из Ирана дистанционно через интернет наблюдали родители и родственники, которые не могли покинуть свою страну.

Мохаммад Кодадустан Шахраки и Фаранак Форузанджахроми поженились в Палаццо Империале 16-го века, сообщает лигурийское издание La Repubblica.

В зале бракосочетания был установлен экран, на котором за церемонией наблюдали их родственники через интернет, несмотря на ограничения, введенные в Иране на использование сети в рамках репрессий.

Венчание провел католический священник Паоло Фаринелла, у которого по обычаю поверх пиджака был пояс цвета итальянского флага.

"Я надеюсь, что никого это не возмутит, потому что многие спрашивают меня, как это возможно, чтобы католический священник совершал гражданские браки для мусульман. Я гражданин Италии, и поэтому мэр может делегировать меня для проведения гражданского бракосочетания", — пояснил он.

Он добавил, что знаком с молодыми иранцами уже пять лет и помогал им, когда они учились в университете и назвал свадьбу - "признаком цивилизованного поведения , которое необходимо каждый раз при встрече разных культур".