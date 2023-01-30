The New York Times: Лидер группы Television Том Верлен ушел из жизни в 73 года

2023-01-30 10:22

В Штатах скончался лидер рок-группы "Television" Том Верлен на 74-м году жизни.

В Нью-Йорке ушел в мир иной 73-летний американский гитарист, лидер рок-группы "Television" Том Верлен.

О кончине знаменитости сообщило издание "The New York Times", ссылаясь на дочь исполнительницы Патти Смит.

Та информировала, что музыкант скончался после непродолжительной болезни.

Опубликовано: Наталья Гончарова









Новости СМИ2