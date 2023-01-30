Бритни Спирс возмущена поступком фанатов, вызвавшим к ней полицию

Поводом для этого стало отсутствие постов в соцсети звезды: поклонники решили, что с ней что-то случилось.

Бритни Спирс в последнее время снизила свою активность в соцсетях. Встревоженные фанаты, предположив неладное, решили вызвать в дом певицы сотрудников полиции, сообщает Космополитен.

К счастью, их тревога оказалась ложной. И после визита стражей порядка певица опубликовала в Твиттере серию новых постов.

«Я закрыла Инстаграм потому, что многие люди говорили, будто я выгляжу как идиотка и в своих танцах смотрюсь, как сумасшедшая. Честно говоря, я изо всех сил старалась, но меня беспокоило, что люди говорят об этом свободно по телевизору. Да, это задело мои чувства», — призналась Спирс в одном из твитов.

Певица также добавила, что «чертовски потрясена тем, что после удаления Инстаграм фанаты забеспокоились и отправили полицию» к ней домой.

«Это было действительно неуместно. Я обожаю поклонников, но те, кто это сделал, это ненастоящие фанаты. Честно говоря, чувствую: это был способ выставить меня в плохом свете», - написала звезда.