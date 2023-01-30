Три правила этикета, которые мы нарушаем, и оттого слывем некультурными людьми

Непринужденность в общении это хорошо, но иногда не лишним будет обратить внимание, не нарушаем ли мы границы других: три правила этикета, которые лучше не нарушать.

В современном мире люди легко переходят на ты. Это неплохо, но только отчасти. Важно понимать, в каком обществе вы готовы допустить панибратское отношение, и кто перед вами. Если человек выше вас по статусу или старше, лучше сначала спросить разрешения, будет ли ему комфортно обращение на ты.

Разговоры на личные темы тоже не всегда уместны. Раньше беседы о политике, личной жизни и жалобы были табу для приличного человека в приличном малознакомом обществе. Сегодня же люди готовы обсуждать свои проблемы с первым встречным, чего тоже делать не стоит, если вы хотите быть приятным собеседником.

Комплименты применительно к возрасту собеседника и комментарии относительно возраста могут быть обидными, особенно для женщин, которые чувствительны к этому вопросу. Поэтому, чтобы не попадать в неприятную ситуацию, лучше обойти эту тему стороной.