Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в Семейке Аддамс, ушла из жизни в 64 года

Актриса Лиза Лоринг скончалась от обширного инсульта на 65-м году жизни. После 3-ех безнадежных дней в реанимации ее семья приняла решение отключить ее от аппаратов искусственного поддержания жизни.

64-летняя американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальной "Семейка Аддамс" 60-х годов, скончалась, о чем сообщила в соцсетях ее близкая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.

4 дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, и после 3-ех безнадежных дней в реанимации ее семья решила отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Кроме "Аддамсов" и продолжения картины 1977 года, она сыграла в таких картинах и сериалах, как "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Острой фантазий", "Кровавое безумие", "Дикая лагуна", других.