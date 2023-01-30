Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в Семейке Аддамс, ушла из жизни в 64 года
Актриса Лиза Лоринг скончалась от обширного инсульта на 65-м году жизни. После 3-ех безнадежных дней в реанимации ее семья приняла решение отключить ее от аппаратов искусственного поддержания жизни.
64-летняя американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальной "Семейка Аддамс" 60-х годов, скончалась, о чем сообщила в соцсетях ее близкая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.
4 дня назад Лиза перенесла обширный инсульт, и после 3-ех безнадежных дней в реанимации ее семья решила отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.
Кроме "Аддамсов" и продолжения картины 1977 года, она сыграла в таких картинах и сериалах, как "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Острой фантазий", "Кровавое безумие", "Дикая лагуна", других.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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