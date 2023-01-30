Песков прокомментировал утверждение FT, что власти РФ скрывают данные о состоянии экономики
С самого начала жестокого российского вторжения в Украину Кремль скрывает некоторые данные о состоянии экономики страны, утверждает Financial Times. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
"Против России ведется гибридная война, в том числе и экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы такими данными не делимся", — заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует информационное агентство ТАСС.
В то же время он подчеркнул, что "любой, кому это необходимо знать, любой, кто участвует в процессе выработки экономической политики, имеет доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее".
Песков также указал, что Владимир Путин регулярно получает от чиновников информацию о состоянии экономики.
"Любые новости о том, что он получает искаженные данные, являются ложными. Он (Путин – прим. ред.) владеет всей информацией, он почти каждую неделю созывает заседания экономического кабинета", - сообщил Песков.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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