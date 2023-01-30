Распутина возмущена поведением своей младшей дочери, выпрашивающей 1 000 000 рублей ежемесячно
Дочь исполнительницы Маши Распутиной Мария Захарова нигде не работает, но требует на свое содержание 1 000 000 российских рублей ежемесячно. Такой подход не устраивает звездную мать.
Исполнительница Маша Распутина возмущена поведением своей младшей наследницы Марии Захаровой.
22-летняя дочь артистки нигде не работает и не учится, но при этом считает, что на комфортную жизнь ей нужен 1 000 000 российских рублей ежемесячно.
Родители содержат Марию, но такими суммами ее не обеспечивают.
Распутина пыталась пристроить родственницу на работу, договорившись по этому вопросу с подругой - дизайнером Аникой Керимовой.
Девушке было предложено стать моделью и демонстрировать наряды, но та заявила, что подумает. Артистка устала от капризов дочки, о чем призналась в эфире передачи "Ты не поверишь".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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